ميسي يرغب بالعودة الى برشلونة

2022/03/14 | 14:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يرغب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي إسباني.فقد ذكر برنامج “إلـ تشيرنجيتو” الشهير، اليوم الاثنين، أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، خصوصا بعد تعرضه لصافرات استهجان من جمهور الفريق، قبل وأثناء مباراة بوردو، أمس، في الدوري الفرنسي.وكان الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، قد […]

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