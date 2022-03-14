الكاظمي يتفقد الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي الايراني في اربيل (صور)

2022/03/14 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يتفقد الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي

في اربيل .

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، يزور قناة كردستان 24

الفضائية، والتي تعرضت لأضرار نتيجة

القصف الصار

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