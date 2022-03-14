شرطة كربلاء: الكشف جريمة قتل والقبض على القاتل خلال فترة قياسية

2022/03/14 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين،

الكشف جريمة قتل والقاء القبض على

القاتل خلال فترة قياسية.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد ان استخبر قسم مكافحة

الاجرام بوجود جثة تعود لشاب ومت

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