ضبط 17 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى

2022/03/14 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين،

ضبط سبعة عشر شاحنة تحمل مواد متنوعة

مخالفة لضوابط الأستيراد في كمرك

المنطقة الوسطى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بإشراف مباشر من مدير عام

هيئة

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