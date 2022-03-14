الأنيق يناقش مستقبل النادي في اجتماع مهم غداً الثلاثاء

2022/03/14 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعقد الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة، اجتماعاً مشتركاً مع الهيئة العامة للنادي لمناقشة مستقبل النادي.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي أحمد الحكيم لـ”ايرث نيوز” إن “الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة وجهت دعوة إلى الهيئة العامة للنادي من أجل عقد إجتماع يناقش مستقبل النادي في الموسم الحالي”.واوضح أن “الاجتماع سيعقد غداً في مقر […]

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