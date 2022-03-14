الطقس في العراق: انخفاض درجات الحرارة ليومين إضافيين

2022/03/14 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الإثنين 14 آذار/مارس 2022، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي.

أشارت الهيئة إلى فرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية

وتوقعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين مع فرص لتساقط الثلوج والأمطار.

وذكر بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا مع تساقط زخات مطر خفيفة خاصة في الأقسام الشرقية منها بعد الظهر وفرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، في حين سيكون الطقس صحوًا في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوًا الى غائم جزئي ومغبر في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا مع تساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية منها وفرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، وسيكون الطقس صحوًا مع قطع من الغيوم ومغبر في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلًا في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الخميس سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشمالية منها بعد الظهر، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلًا في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحوًا مع بعض الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا الى غائم مع تساقط زخات مطر خلال النهار في أماكن متفرقة وفرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

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