القوات الروسية تتسبب في أضرار لخط الكهرباء الموصل لـ

2022/03/14 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت القوات الروسية بأضرار في خط كهرباء عالي الجهد يشغل محطة تشيرنوبيل النووية الأوكرانية بعد فترة وجيزة من عودة إمدادات الكهرباء إلى المنشأة، على ما نقلت وكالة رويترز عن شركة "أوكرينغو" المشغلة.

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