2022/03/14 | 14:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، علي الجمالي، الاثنين، أن الكيان الصهيوني تمدد في مناطق شمال العراق في الآونة الأخيرى.وقال الجمالي لوكالة /المعلومة/ إن “وجود منشأة إسرائيلية في اربيل يشكل تهديدا واضحا لدول الدوار”، مضيفا أن “الوجود الإسرائيلي في العراق توسع في الآونة الأخيرة في ظل الصمت الحكومي”.وحمل “رئيس الوزراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: كردستان تشهد تمددا واضحا للوجود الاسرائيلي وسط صمت حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: كردستان تشهد تمددا واضحا للوجود الاسرائيلي وسط صمت حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).