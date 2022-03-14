حادثة غريبة.. صبي بعمر 3 سنوات يقتل والدته برصاصة أطلقها بالخطأ من مسدس كان يلعب به

2022/03/14 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيرت حياة أسرة في لحظة بعد ظهر يوم السبت في موقف سيارات أمام متجر "Food-4-Less" في دولتون، حيث تقول الشرطة إن صبيًا بعمر 3 سنوات أمسك بمسدس في المقعد الخلفي لسيارة والديه، وبدأ يلعب بالسلاح.خرجت رصاصة وأصابت والدته ديجة بينيت، ذات الـ22 عاما، في رقبتها.ماتت بعد وقت قصير.

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