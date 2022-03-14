نائب يوجه طلبا يتعلق بمشاريع صندوق الاعمار

2022/03/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادطالب عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، اليوم الإثنين، بتوزيع مشاريع صندوق الإعمار على جميع المحافظات بشكل عادل.وقال الشبلي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك محافظة او محافظتين من الجنوب تم شمولها بمشاريع صندوق الإعمار اضافة إلى المحافظات المحررة "مشيراً إلى أن "العمل جاري بهذه المشاريع في محافظة الناصرية والمحافظات الأخرى المشمولة بمشاريع الإعمار".وأضاف، أنه "يجب ان يحدث تغيير في الموازنة القادمة من خلال اضافة مشاريع صناديق الاعمار الى جميع المحافظات لانه تم ظلم عدد من المحافظات في السنوات السابقة لذلك يجب انصافها في موازنة 2022 ".

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