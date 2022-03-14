الدفاع المدني: انقاذ عائلة من حريق منزلهم وسط بغداد

2022/03/14 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن انقاذ عائلة مكونه من امرأة وطفلتين من حريق منزلهم وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أن “فرقها في جانب الكرخ انقذت عائلة مكونة من امرأة وطفلين بعد احتراق دارهم في منطقة العطفية وسط العاصمة بغداد”.وأضافت ان “مفارزها تمكنت في مركز الكاظمية من الوصول إلى محل الحادث […]

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