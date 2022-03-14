البارزاني وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان أبعاد العدوان الإيراني على أربيل

2022/03/14 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،اليوم الاثنين، بسفير الاتحاد الاوروبي في العراق.

وذكر بيان لمكتب البارزاني أن الاجتماع بحث علاقات الصداقة بين الإقليم ودول الاتحاد الأوروبي.

واكد سفير الاتحاد الأوروبي اهمية أمن واستقرار ومكانة اقليم كردستان والعراق للاتحاد.

هذا، وبحث الجانبان الاوضاع السياسية في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع تبادل الآراء حول الاسباب وأبعاد الهجوم الصاروخي على مدينة اربيل وتأثيرها على زعزعة امن واستقرار المنطقة.

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