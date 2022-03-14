ايران: حذرنا العراق بأن لا تصبح حدوده مكانا للتآمر علينا

2022/03/14 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الإيرانية ،اليوم الاثنين، انها حذرت السلطات العراقية بأن لا تصبح حدودها مكاناً لما وصفته بالتآمر على إيران.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي ان طهران لا تقبل أبداً أن تتحول إحدى دول الجوار لمركز للتآمر عليها وإرسال الإرهابيين على حد قوله لافتا الى ان اسرائيل تعمل ضد إيران من إقليم كردستان العراق.

واضاف زادة ان اسرائيل نظمت بعض التجمعات المناهضة لإيران في إقليم كردستان لافتا الى ان على اسرائيل ان تدرك جيداً ان ايران تعلم نقاط تجسسها وان إعلان هذه النقاط هو تحذير واضح لها.

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