موسكو تهدد بتوقيف مسؤولي شركات أجنبية ومصادرة أصولهم

2022/03/14 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنّ موسكو التي سَبق لها أن شدّدت لهجتها حيال الشركات الأجنبيّة الراغبة بالانسحاب من روسيا،قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذّرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم.

وقد وجّه مدّعون عامّون روس تحذيرات، لشركات من كلّ القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصاديّة عن مصادر مطّلعة على المسألة.

وقد هدّد هؤلاء بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كلّ ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة.

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