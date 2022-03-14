2022/03/14 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7cc3IBvu1dM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يدخل أربيل .. واتصال عراقي امريكي بلسان التحذير | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يدخل أربيل .. واتصال عراقي امريكي بلسان التحذير | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).