ابتكار جديد بطباعة ثلاثية الأبعاد لتعويض حوادث غضروف الأنف والأذن

2022/03/14 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلق علماء في جامعة سوانسي في ويلز بالمملكة المتحدة علاجًا رائدًا يستخدم الخلايا البشرية للقضاء على تندب الوجه.وأفادت شبكة “بي بي سي” أن دراسة الجامعة ستستخدم الخلايا والمواد النباتية لطباعة ثلاثية الأبعاد لغضروف الأنف والأذن، وإذا نجحت، يمكن استخدامها في المستقبل لعلاج الأشخاص الذين ولدوا بدون أجزاء من الجسم أو الذين يعانون […]

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