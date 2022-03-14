القبض على 49 متهماً بقضايا مختلفة في بابل

2022/03/14 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 49 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها إلقاء القبض على 49 مطلوبا بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة”.وأضافت أن “عمليات القبض جرت في غضون الـ24 ساعة الماضية من خلال ممارسات أمنية […]

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