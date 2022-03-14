هذه حصة الاطار التنسيقي.. نائب يكشف إلية توزيع اللجان النيابية على الكتل السياسية

2022/03/14 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، الاثنين، عن إلية توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية.وقال الحمامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “توزيع اللجان البرلمانية على الكتل السياسية المتواجدة داخل قبة البرلمان يعتمد على نقطة أساسية وهي المكونات”.وأضاف، أن “الاطراف الشيعية ستحصل على نصف عدد اللجان البرلمانية والتي […]

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