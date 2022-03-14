بغداد.. مسلح يفتح النار على طفلة صغيرة وينهي حياتها

2022/03/14 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مسلح مجهول، الإثنين، على قتل طفلة

تبلغ من العمر 5 سنوات، باستخدام

السلاح، شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع، إن "مسلحاً مجهولاً قام

بإطلاق النار صوب طفلة تبلغ من العمر 5

سنوات، ما أدى إلى وفات

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