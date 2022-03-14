ماذا لو غزا بوتين أوكرانيا وترامب رئيسا

2022/03/14 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد أهم الاسئلة المحيّرة التي طرحت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في واشنطن وربما في العواصم الأخرى المعنية مباشرة بالغزو هو: لماذا لم يقدم الرئيس بوتين على غزوه الخطير خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يعرب في كل مناسبة عن إعجابه الكبير بالرئيس الروسي وأسلوبه القيادي، وهو إعجاب حافظ عليه حتى بعد الغزو حين وصف قرار بوتين "بالعبقري"؟ طبعا، هناك تفسيرات وأجوبة مختلفة على هذا السؤال، ولكن الجواب الذي ينسجم مع طبيعة العلاقة التي كانت سائدة بين ترامب وبوتين هو أن الرئيس الروسي الذ

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