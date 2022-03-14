مطار صغير على قمة العالم..هذا ما يتميز به

2022/03/14 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال فترة الحرب الباردة، كان مطار "أنكوراج" في ألاسكا نقطة توقف رئيسية للطائرات التي تتجنب المجال الجوي الروسي.وخلال جائحة "كوفيد-19"، أصبح "أنكوراج" المطار الأكثر ازدحامًا في العالم.هل حان الوقت ليعود لدائرة الضوء مجددًا؟

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