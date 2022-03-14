سيد القمني مأثرة الرحيل إلى جبل التجلي/2 - بدور زكي محمد

2022/03/14 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بدور_زكي_محمد سيد القمنيمأثرة الرحيل إلى جبل التجّلي/2البحث في مجاهل التاريخ يضع الباحثين والباحثات على ضفاف حادّة، فكلما تحركت المياه في جوارها، تماوجت الإجتهادات وتنوعت الفرضيات، وحينذاك تقف الحقيقة حائرة، إذا لم تسعفها الآثار بما يدعم هذا الرأي أو ذاك.



في هذا السياق وأنا أكتب الجزء الثاني من مقالتي عن الراحل الدكتور سيد القمني، تذكرت ما قاله الطبيب وسيم السيسي عالم المصريات، في إحدى محاضراته على ......





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