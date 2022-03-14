موقف صريح لرومانيا من بقاء للعراقيين المغادرين من أوكرانيا على أراضيها

2022/03/14 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الروماني لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، أكد أنَّ حكومة بلاده مستعدة لمساعدة الجالية العراقيّة .

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