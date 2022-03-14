الكشف عن تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي والوطني الكردستاني في مزل المالكي

2022/03/14 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاجتماع الذي حدث بين قيادات الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “الطرفان اتفقا على وحدة الموقف في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية واستمرار التحالف فيما بينهم”.وأفاد مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باجتماع قيادت الاطار التنسيقي مع […]

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