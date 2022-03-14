اتحاد الكرة يبحث مع وزارة الشباب تحضيرات مباراتي زامبيا والإمارات

2022/03/14 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقدت اللجنة المشتركة بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، اجتماعاً لبحث تحضيرات مباراتي زامبيا والإمارات المقبلتين للمنتخب الوطني في بغداد.وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللجنة المنظمة المكونة من وزارة الشباب واتحاد الكرة، عقدت اجتماعاً لبحث تحضيرات مباراتي المنتخب الوطني أمام زامبيا والامارات”.واوضح ان “الاجتماع […]

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