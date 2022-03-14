الأعرجي يؤكد على أهمية تفكيك التنظيمات الإرهابية من الداخل

2022/03/14 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ،اليوم الإثنين، على أهمية تفكيك التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من الداخل، والعمل على إزالة أسباب اللجوء إلى التطرف العنيف.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، أن “مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي شارك في ورشة عمل نظمتها كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين، تحت عنوان (مجالات الدفاع الإستراتيجية في القرن الحادي والعشرين..



منهجيات وتقنيات..



العراق أنموذجا).

واستضافت ورشة العمل البروفيسور حسن عباس، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، بحضور عدد من القيادات الأمنية وأساتذة وطلبة الدراسات العليا في الكلية.

وأشار الأعرجي خلال كلمة له، إلى أهمية تفكيك التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من الداخل، والعمل على إزالة أسباب اللجوء إلى التطرف العنيف، وكذلك تحصين البيئة الاجتماعية واعتبار المواطنة هي الأساس .

وألقى البروفيسور حسن عباس الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، محاضرة بين فيها أن العراق هو الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأنه يمتلك تنوعا كبيرا في مجتمعه، مشيرا إلى أن النظام الديمقراطي تمكن من التعامل مع هذا التنوع الكبير.

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