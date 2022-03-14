الكاظمي يلتقي برئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني

2022/03/14 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، برئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل”.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اربيل ، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني يضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد.

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