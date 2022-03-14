"مر على جسدها 3 مرات".. خليجي "يدهس" فتاة في القاهرة

2022/03/14 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحف مصرية بأن سيارة يقودها شاب يحمل جنسية دولة خليجية دهست فتاة في القاهرة ما أدى إلى مصرعها بعد وصولها المستشفى، وقالت الأم إن المتهم "مر على جسدها ثلاث مرات"

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