دراسة تربط بين ارتجاج المخ والأمراض النفسية لدى الأطفال.. كيف تكتشف العلامات التحذيرية؟

2022/03/14 | 15:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن ارتجاج المخ قد يؤدي إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بمشاكل في الصحة النفسية.إليكم المزيد عن البحث وما يحتاج الآباء والأمهات إلى معرفته.

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