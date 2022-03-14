2022/03/14 | 16:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني تصدر تعليمات للمغادرين والوافدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني تصدر تعليمات للمغادرين والوافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).