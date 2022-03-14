اتحاد التنس الدولي يعلن عن بدائل روسيا وبيلاروسيا

2022/03/14 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الدولي للتنس ،اليوم الاثنين، أن روسيا وبيلاروسيا سيتم استبدالهما في بطولتي كأس ديفيز وكأس بيلي كينج، بعد إيقاف اتحادي البلدين عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيتم استبعاد روسيا، حامل اللقب، من نهائيات حدث الفرق للسيدات، على أن تتأهل أستراليا، أعلى فريق مصنف في الدور قبل النهائي من الموسم الماضي، لنهائيات بطولة كأس بيلي جين.

وستتأهل سلوفاكيا، التي بصدد مواجهة أستراليا في التصفيات، مباشرةً للنهائيات التي ستقام يومي 15 و16 نيسان/أبريل المقبل، ونفس الأمر سينطبق على بلجيكا، التي كانت بصدد مواجهة بيلاروسيا.

وفي منافسات كأس ديفيز، التي فازت بها روسيا، ستحصل صربيا على مكان روسيا في النهائيات.

ومن خلال بطاقة دعوة “وايلد كارد”، سيتم اختيار بديل لصربيا من بين 12 دولة، خسرت في تصفيات 2022.

وسيقام دور المجموعات لبطولة كأس ديفيز، في أربع مدن، خلال أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أن تقام مباريات دور الثمانية، ونصف النهائي والنهائي، في مدينة خامسة في تشرين الثاني/نوفمبر، ولم يُعلن عن الأماكن حتى الآن.

وكان من المفترض أن يلعب الفريق البيلاروسي، في المجموعة العالمية التاسعة للدور الفاصل، مطلع هذا الشهر، لكن الفريق المكسيكي المنافس تأهل مباشرةً بدلا منه.

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