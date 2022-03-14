وكالة (إيرث نيوز) تهنئ ابناء شعبنا من الصابئة المندائيين

2022/03/14 | 16:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتقدم كادر وكالة (ايرث نيوز) بأطيب التمنيات وأخلص التبريكات الى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين في العراق وجميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الخليقة “البرونايا”.داعين من الله العلي القدير ان يحفظ ابناء شعبنا في كل مكان وان يعيده عليهم بالخير والامن والبركة.

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