كربلاء: ندوة إرشادية عملية حول إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2022/03/14 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجانب العملي جرى توضيح كيف يتم عملية التنقية الحقلي.

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