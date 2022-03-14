المنعكسات الشرطية وعلاقتها بالادب والفن .... في ضوء فكر الدكتور نوري جعفر ج 2 - ياسر جاسم قاسم

2022/03/14 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم عند مواجهتها الضوء الساطع، وقد ناقش نوري جعفر ديكارت وفند رؤاه التي كان يظنها من ان الافعال العقلية ليس لها علاقة بالدماغ بل بعلم النفس الى ان يصل الى بافلوف الذي يعتبر ان النشاط الدماغي لابد ان يوضع بنظره في اطار الفسلجة شأنه شأن جميع وجوه النشاط الجسمي وبذلك ننتشله من علم النفس الذي لم يبلغ درجة حتى ينظر المشتغلين به في ذلك الوقت ، ما يريد ان يصل اليه د نوري جعفر هو (ان علم المنعكسات الشرطية ضرو ......





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