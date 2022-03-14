تعزيزات للجيش الأمريكي تصل قاعدة الحرير

2022/03/14 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..كشف مصدر أمني مطلع، الاثنين، عن وصول تعزيزات للجيش الأمريكي المتواجد في قاعدة الحرير داخل مطار أربيل.وقال المصدر لوكالة / المعلومة /، إن “تعزيزات للقوات الأمريكية مكونة من عدة عجلات نوع (همر) وصلت عبر معبر فيشخابور من الحدود السورية ودخلت أراضي محافظة دهوك صباح اليوم”.وأضاف أن “التعزيزات توجهت إلى قاعدة الحرير، كما […]

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