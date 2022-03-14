حكيم شاكر مستشارا رياضيا في البرلمان العراقي

2022/03/14 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حكيم شاكر، المدير الفني للقوة الجوية، مساء اليوم الأحد، عن تعيينه مستشارا رياضياً في البرلمان العراقي، دون أن يكشف عن موقفه من مهمته التدريبية الحالية.

وكتب حكيم شاكر عبر حسابه على “إنستجرام”: “على بركة الله توكلنا، وألف شكر لمن وضع ثقته بنا”.

وأضاف: “الإصلاح واجب وطني”.

ولم يذكر شاكر أي تفاصيل أخرى، مكتفياً بنشر صورته مع حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وعلى صعيد متصل، لم تفصح إدارة نادي القوة الجوية عن رأيها في قرار تعيين مدرب الفريق، مستشارا رياضيا في البرلمان، وما إذا كان القرار صدر بموافقتها أم دون علمها.

يذكر أن فريق القوة الجوية يحتل الترتيب الثالث في الدوري الممتاز، وتنتظره مشاركة قارية في دوري أبطال آسيا في أبريل/ نيسان المقبل.

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