المنتخب السوري يعلن عن القائمة النهائية لمواجهة لبنان والعراق في تصفيات المونديال

2022/03/14 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري، القائمة النهائية لمواجهتي لبنان والعراق، في ختام منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وتم ضم معظم اللاعبين المخضرمين وفي مقدمتهم إبراهيم العالمة وخالد حج عثمان وعمر السومة وعمر خريبين، مع غياب لعدد كبير من اللاعبين الشباب.

كما شهدت القائمة عودة أحمد الصالح للخطوط الدفاعية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، ودعوة حسين رحال حارس مرمى الوثبة.

هذا ويحتل المنتخب السوري ذيل المجموعة الأولى بنقطتين من تعادله مع الإمارات والعراق، ورغم خروجه من دائرة الحسابات والمنافسة، إلا إنه يبحث عن فوزين مهمين لتحسين مركزه في تصنيف الفيفا الشهري.

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