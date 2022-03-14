صحيفة بريطانية: لا صوت يعلو فوق صوت العنصرية في الحرب الأوكرانية

2022/03/14 | 16:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، الاثنين، ان الحرب بين روسيا واوكرانيا عرت الوجه الحقيقي للغرب وجعلته يظهر ذاته العنصرية البغيضة بعد أن جر الدين والعرق واللون إلى حربه، مبينا ان قلة من الناس يتحدثون عن الديمقراطية أو الحرية أو أي حق آخر من حقوق الإنسان في الوقت الحالي […]

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