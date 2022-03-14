قادة العراق يشعلون الرد الناري على ايران وامريكا تهدد

2022/03/14 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

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ردود فعل محلية وعربية وعالمية حملت عنوان الإدانة الغاضبة والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هجوم اربيل الصاروخي الذي انتهكت فيه السيادة على الملأ سيما بإعلان حرس ايران الثوري تبني الهجمة تحت ذرائع لم تكن الأولى من نوعها لكن حجم الضربة وقوتها يدق ناقوس الخطر.

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