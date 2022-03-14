هجوم اربيل يفجر نوايا ايران وقدرة صواريخ فاتح البالستية

2022/03/14 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تكن مجرد هجمة كتلك التي اعتاد العراقيون على مسلسل اعتداءاتها المتكررة على السيادة العراقية، إنما وصفها خبراء بمثابة إعلان حرب على الدولة واستهداف مباشر لمشروعها السياسي والامني على حد سواء.

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