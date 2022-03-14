عراقي يتعرض للضرب المبرح لسبب مضحك !

2022/03/14 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت اوساط قانونية ومجتمعية في النجف من خطورة تكرار الاعتداءات على موظفي الدولة اثناء اداء الواجب الرسمي المكلفين به، يأتي ذلك عقب اعتداء على موظف في بلدية النجف بسبب مشاركته في اعمال ازالة التجاوزات.

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