2022/03/14 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cUNtRV_rvi8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إيرج مسجدي لوان نيوز: القصف الايراني استهدف منشآت أميركية واسرائيلية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إيرج مسجدي لوان نيوز: القصف الايراني استهدف منشآت أميركية واسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).