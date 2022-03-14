2022/03/14 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S-Z-82w8MDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تزود واشنطن أربيل بقدرات دفاع صاروخي ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تزود واشنطن أربيل بقدرات دفاع صاروخي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).