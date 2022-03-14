2022/03/14 | 16:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: رومانيا تسمح للعراقيين المغادرين من أوكرانيا البقاء على أراضيها 90 يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/14 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: رومانيا تسمح للعراقيين المغادرين من أوكرانيا البقاء على أراضيها 90 يوماً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: رومانيا تسمح للعراقيين المغادرين من أوكرانيا البقاء على أراضيها 90 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).