بالأرقام.. دولة القانون يكشف نسبة الأموال المسلمة للإقليم شهرياً

2022/03/14 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..كشف ائتلاف دولة القانون، الاثنين، نسبة ما يتسلمه الإقليم شهرياً من واردات نفطية وغير نفطية من قبل الحكومة المركزية.وقال عضو الائتلاف فاضل موات في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “إقليم كردستان يأخذ نسبة 17% من نفط محافظتي البصرة وكركوك، ويصدر 800 الف برميل يومياً خارج العراق، ويستلم رواتب الموظفين […]

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