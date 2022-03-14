الصحة العراقية تسجل 6 وفيات و657 إصابة جديدة بكورونا

2022/03/14 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الإثنين، عن ارتفاع بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت الوزارة 657 اصابة جديدة، و1289 حالة شفاء، اضافة الى 6 حالات وفاة.

وأضافت الوزارة، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 10138500 شخص”.

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