بوتين يوقع قانون يسمح باستملاك الطائرات المستأجرة

2022/03/14 | 16:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية.

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