اتصال بين بايدن وماكرون بشأن الأزمة الأوكرانية.. ماذا ناقشا؟

2022/03/14 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد حول آخر أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا العلاقات الدبلوماسية الأخيرة بعد يوم واحد فقط من حديث ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثه على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

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