القضاء العراقي في مرمى السياسة

2022/03/14 | 16:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش ..رويداً…رويداً بدأت مخالب السياسة وأذرعها بسحب القضاء إلى حلبتها أو مساحاتها، فبعد أن كانت هذه السلطة بعيداً عن متناول أيدي صُنّاع السياسة هاهي اليوم مرغمة في الدخول إلى حلبة السياسة.القضاء الذي ظل بعيداً عن مناكفات السياسة وصراعاتها التي غطت خيمتها كل مساحات الحياة من تجارة وإقتصاد وصلت حتى […]

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