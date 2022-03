البارزاني بعد لقائه الكاظمي: الهجمات على سيادة العراق يجب ان تتوقف

2022/03/14 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

شدد رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان،مسرور بارزاني ،اليوم الاثنين، أن الهجمات المتكررة على سيادة العراق يجب ان تتوقف.

جاء ذلك خلال تغريدة للبارزاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أربيل

I received PM @MAKadhimi and Iraqi ministers in Erbil to discuss yesterday’s despicable attacks and closely see the damage to civilian areas.

We’re in absolute agreement that the repeated attacks on Iraq’s sovereignty must stop -mb.



pic.twitter.com/UdiS8u7s8v

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) March 14, 2022

